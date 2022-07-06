Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Temmuz dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları merakla bekleniyor. Kanallar tarafından yayınlanan film, dizi ve programların ardından reyting birincisi araştırılıyor. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı oldukça önemli. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Temmuz 2022 dünün reyting sıralaması ile sonuçlar…