Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Temmuz dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları merakla bekleniyor. Kanallar tarafından yayınlanan film, dizi ve programların ardından reyting birincisi araştırılıyor. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı oldukça önemli. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Temmuz 2022 dünün reyting sıralaması ile sonuçlar…
Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
Reyting sıralaması için sorgulamalar başladı. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçlar son dakika belli oldu. Dünün reyting sonuçları şöyle:
Totalde 1. sırayı Survivor All Star aldı.
AB grubunda ise Survivor All Star yeniden birincliği alırken, TRT 1'in yeni dizisi Balkan Ninnisi 2. sıraya oturdu.