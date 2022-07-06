Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Temmuz dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 6.7.2022 07:43

Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Temmuz dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Temmuz dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu, hangi yapım?

5 Temmuz Salı yayınlanan programlar reyting sonuçları birincisi olmak istiyor. Medyanın en önemli konularından biri olan reyting sıralaması tablosu her gün sabah saatlerinde açıklanıyor ve reyting birincisi belli oluyor. Dün akşam birbirinden farklı türde filmler ekrandaydı. Bu noktada Total ve AB'de reyting sonuçları sorgulanıyor. İşte o liste

Reyting sonuçları merakla bekleniyor. Kanallar tarafından yayınlanan film, dizi ve programların ardından reyting birincisi araştırılıyor. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı oldukça önemli. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Temmuz 2022 dünün reyting sıralaması ile sonuçlar…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Reyting sıralaması için sorgulamalar başladı. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçlar son dakika belli oldu. Dünün reyting sonuçları şöyle:

Totalde 1. sırayı Survivor All Star aldı.

AB grubunda ise Survivor All Star yeniden birincliği alırken, TRT 1'in yeni dizisi Balkan Ninnisi 2. sıraya oturdu.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Temmuz dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu, hangi yapım?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA