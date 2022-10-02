Reyting sonuçları açıklanıyor! 1 Ekim 2022 dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

Medya gündemini takip edenler reyting sonuçları birincisi için araştırmalara girişti. Her gün bir önceki günün Total, AB sıralaması belli oluyor. Bu noktada dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Gönül Dağı, Kardeşlerim ve Masterchef arasından sadece bir yapım birinci olacak. Peki 1 Ekim 2022 Cumartesi Reyting sonuçları açıklandı mı? dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu?