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Giriş Tarihi: 2.10.2022 08:05

Reyting sonuçları açıklanıyor! 1 Ekim 2022 dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

Düne ait yapımların sıralaması reyting sonuçları sonrası belli oluyor. 1 Ekim Cumartesi akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımlar Total ve AB grubunda sıralamadaki yerini almaya çalışıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları birincisi

Reyting sonuçları açıklanıyor! 1 Ekim 2022 dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

Medya gündemini takip edenler reyting sonuçları birincisi için araştırmalara girişti. Her gün bir önceki günün Total, AB sıralaması belli oluyor. Bu noktada dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Gönül Dağı, Kardeşlerim ve Masterchef arasından sadece bir yapım birinci olacak. Peki 1 Ekim 2022 Cumartesi Reyting sonuçları açıklandı mı? dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

24 Eylül 2022 Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül dağı özet, üçüncü sırada Masterchef yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklanıyor! 1 Ekim 2022 dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu?
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