REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 11 Eylül 2022 Pazar Dünün reyting sonuçları sıralaması açıklandı mı?

Reyting sonuçları 11 Eylül 2022 araştırmaları sabah saatleriyle hız kazanmış oldu. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı merak konusu haline geldi. Sevilen yapımların ardından reyting birincisi araştırılıyor. Dün akşam televizyonda birbirinden dikkat çekici program ve filmler izleyici seyirci karşısındaydı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte reyting sıralaması ile sonuçlar…