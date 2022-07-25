Reyting sonuçları açıklanıyor! 24 Temmuz 2022 Dünün reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu?

Reyting sonuçları açıklanıyor! Televizyon dizilerini güncel olarak takip eden diziseverler, 24 Temmuz 2022 Pazar akşamı ekrana gelen yapımlardan reyting sıralamasında kimin birinci olduğu hakkında araştırma yapıyor. Dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusuyla araştırılan bu konu, Total, AB ve 20+ABC1 sıralamalarıyla yanıt buluyor. Dün akşam dizi ve programların yanı sıra çeşitli filmler ekrana geldi. Pazar reyting sıralaması ile bu dizilerden birinci olan belirlendi. İşte detaylar...