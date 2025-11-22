Haberler Yaşam Haberleri REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 21 Kasım hangi yapım birinci oldu? Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti...
Giriş Tarihi: 22.11.2025 11:10

21 Kasım 2025 Cuma akşamının reyting sonuçları için bekleyiş sürüyor. Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar ve Kızılcık Şerbeti gibi iddialı yapımların ekranlarda olduğu günde, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde birinciliği kimin aldığı merak ediliyor. Günün reyting sonuçlarıyla tablo netleşecek. Peki, 21 Kasım reyting sıralamasında hangi yapım zirveye çıktı?

Cuma akşamı ekran yarışında öne çıkan Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti'nin performansı, 21 Kasım 2025 reyting sonuçlarıyla belli oluyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği ölçümlerde günün lideri Total, AB ve ABC1 listelerinde açıklanan verilerle ortaya çıkıyor. Peki, bu haftanın reyting zirvesine hangi yapım adını yazdıracak?

REYTİNG SONUÇLARI 21 KASIM 2025 CUMA

21 Kasım 2025 Cuma akşamının reyting sonuçları için bekleyiş sürüyor. Sonuçların gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI


1 TAŞACAK BU DENİZ TRT 1
2 TAŞACAK BU DENİZ (ÖZET) TRT 1
3 KIZILCIK ŞERBETİ SHOW TV

AB REYTİNG SONUÇLARI


1 TAŞACAK BU DENİZ TRT 1
2 TAŞACAK BU DENİZ (ÖZET) TRT 1
3 KIZILCIK ŞERBETİ SHOW TV

ABC REYTİNG SONUÇLARI


1 TAŞACAK BU DENİZ TRT 1
2 TAŞACAK BU DENİZ (ÖZET) TRT 1
3 KIZILCIK ŞERBETİ SHOW TV

