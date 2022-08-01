Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları Pazar 31 Temmuz 2022: Dünün reyting sonuçları ile birinci olan yapım hangisi?
Giriş Tarihi: 1.8.2022 08:20

Reyting sonuçları Pazar 31 Temmuz 2022: Dünün reyting sonuçları ile birinci olan yapım hangisi?

Dünün reytingleri sorgulanmaya başladı. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen diziler ve programlar reyting sıralaması tablosunda yarıştı. Dünün yayın akışında yeni diziler, sevilen programların yeni bölümleri ve birçok film yer aldı. Reyting birincisi merak ediliyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 31 Temmuz Pazar reyting sonuçları…

Reyting sonuçları Pazar 31 Temmuz 2022: Dünün reyting sonuçları ile birinci olan yapım hangisi?

Reyting sonuçları Pazar 31 Temmuz sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Medyanın en önemli konularından biri olan reyting sıralaması tablosu her gün sabah saatlerinde açıklanıyor ve reyting birincisi belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımlar sıralamada kendini gösterecek. Bu noktada Total ve AB'de reyting sonuçları sorgulanıyor. İşte merakla beklenen liste…

REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 31 TEMMUZ

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 31 Temmuz reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.

Geöen haftanın sonuçları için...

REYTİNG SONUÇLARI 24 TEMMUZ PAZAR

Geçen hafta reyting sıralaması tablosunda Totalde Masterchef ilk sıraya otururken "Gökdelen" isimli yabancı sinema ikincliği elde etti. 3. sırada ise ATV'nin sevilen dizisi Gül Masalı yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Reyting sonuçları Pazar 31 Temmuz 2022: Dünün reyting sonuçları ile birinci olan yapım hangisi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA