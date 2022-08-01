Reyting sonuçları Pazar 31 Temmuz 2022: Dünün reyting sonuçları ile birinci olan yapım hangisi?

Reyting sonuçları Pazar 31 Temmuz sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Medyanın en önemli konularından biri olan reyting sıralaması tablosu her gün sabah saatlerinde açıklanıyor ve reyting birincisi belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımlar sıralamada kendini gösterecek. Bu noktada Total ve AB'de reyting sonuçları sorgulanıyor. İşte merakla beklenen liste…