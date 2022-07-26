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Giriş Tarihi: 26.7.2022 07:19

Reyting sonuçları Pazartesi 25 Temmuz 2022: Total ve AB dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri her gün sorgulanmaya devam ediyor. Dün akşam TV yayın akışışında bulunan diziler, filmler ve programlar reyting sıralaması için yarıştı. Sezon arası veren dizilerin yerini yaz dizileri aldı. Sinema kuşakları da çoğaldı. Reyting birincisi merakla bekleniyor. Peki, dünün reyting sonuçları belli oldu mu? İşte 25 Temmuz Pazartesi reyting sonuçları…

Reyting sonuçları Pazartesi 25 Temmuz 2022: Total ve AB dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Pazartesi 25 Temmuz sorgulamasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. Medyanın en önemli konularından biri olan reyting sıralaması tablosu her gün sabah saatlerinde açıklanıyor ve reyting birincisi belli oluyor. Dün akşamın yayın akışında yerli ve yabancı birçok filmin yanı sıra yarışma programı da var. Bu noktada Total ve AB'de reyting sonuçları sorgulanıyor. İşte merakla beklenen liste…

REYTİNG SONUÇLARI PAZARTESİ (25 TEMMUZ)

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 25 Temmuz reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.

Geçen haftanın sonuçları için…

GEÇEN HAFTA PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Geçen haftanın reyting sonuçlarında Total ve AB grubunda Masterchef ilk üçte yer aldı.

AB grubunda zirveye oturan Masterchef Türkiye, Totalde 2. Oldu.

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Reyting sonuçları Pazartesi 25 Temmuz 2022: Total ve AB dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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