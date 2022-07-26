Reyting sonuçları Pazartesi 25 Temmuz 2022: Total ve AB dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Pazartesi 25 Temmuz sorgulamasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. Medyanın en önemli konularından biri olan reyting sıralaması tablosu her gün sabah saatlerinde açıklanıyor ve reyting birincisi belli oluyor. Dün akşamın yayın akışında yerli ve yabancı birçok filmin yanı sıra yarışma programı da var. Bu noktada Total ve AB'de reyting sonuçları sorgulanıyor. İşte merakla beklenen liste…