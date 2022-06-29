Reyting sonuçları Salı 28 Haziran açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile birinci olan dizi/program

Reyting sonuçları Salı günü ekranlara gelen yapımlar için sorgulanmaya başladı. Birçok yapım final ya da sezon finali yaparak yarıştan ayrılsa da reyting birincisi medya gündeminde ses getirmeye devam ediyor. Yaz sezonu için yayına giren yeni diziler başarısını kanıtlamaya çalışıyor. Peki, reyting sıralaması açıklandı mı? İşte, 28 haziran 2022 reyting sonuçları…