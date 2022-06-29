Reyting sonuçları Salı 28 Haziran açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile birinci olan dizi/program

Reyting sonuçları Salı günü ekranlara gelen yapımlar için sorgulanmaya başladı. Birçok yapım final ya da sezon finali yaparak yarıştan ayrılsa da reyting birincisi medya gündeminde ses getirmeye devam ediyor. Yaz sezonu için yayına giren yeni diziler başarısını kanıtlamaya çalışıyor. Peki, reyting sıralaması açıklandı mı? İşte, 28 haziran 2022 reyting sonuçları…
REYTİNG SONUÇLARI SALI (28 HAZİRAN 2022)
Reyting sıralaması için sorgulamalar başladı. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçlar henüz belli olmadı. Geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.
Dünün yayın akışı için…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:50 Hapishanedeki Çiçek (Yabancı Sinema)
08:50 Tozkoparan
11:40 Bir Aş Hikayesi
12:10 Masumlar Apartmanı
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Balkan Ninnisi
02:40 Buğday (Yerli Sinema)
04:40 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Destan
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Türkler Çıldırmış Olmalı (Yerli Sinema)
22:00 Seni Gidi Seni (Yerli Sinema)
00:00 Sevmek Zamanı
03:00 Türkler Çıldırmış Olmalı (Yerli Sinema)
05:00 Kuruluş Osman
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:45 Menajerimi Ara
18:30 Star Ana Haber
20:00 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)
22:15 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)
00:30 Menajerimi Ara
02:30 Fazilet Hanım ve Kızları
04:30 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Gelin Halayı (Yerli Sinema)
22:30 Gelin Halayı (Yerli Sinema)
01:15 Geçit Vermez (Yabancı Sinema)
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Yabancı Damat