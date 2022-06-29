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Giriş Tarihi: 29.6.2022 09:45

Reyting sonuçları Salı 28 Haziran açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile birinci olan dizi/program

Reyting sonuçları Salı 28 Haziran açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile birinci olan dizi/program

Dünün reytingleri bugün de medya gündemindeki yerini aldı. Her Salı günü yeni bölümleri ile ekranlara gelen diziler ve programlar reyting birincisi olmak için yarıştı. Dünün tv yayın akışında Balkan Ninnisi, Survivor All Star ve Güldür Güldür Show’un yanı sıra birçok yabancı ve yerli film vardı. Reyting sıralaması 28 Haziran 2022 sorgulamasıyla arama geçmişlerinde! İşte reyting sonuçları Salı…

Reyting sonuçları Salı günü ekranlara gelen yapımlar için sorgulanmaya başladı. Birçok yapım final ya da sezon finali yaparak yarıştan ayrılsa da reyting birincisi medya gündeminde ses getirmeye devam ediyor. Yaz sezonu için yayına giren yeni diziler başarısını kanıtlamaya çalışıyor. Peki, reyting sıralaması açıklandı mı? İşte, 28 haziran 2022 reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI SALI (28 HAZİRAN 2022)

Reyting sıralaması için sorgulamalar başladı. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçlar henüz belli olmadı. Geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

Dünün yayın akışı için…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:50 Hapishanedeki Çiçek (Yabancı Sinema)

08:50 Tozkoparan

11:40 Bir Aş Hikayesi

12:10 Masumlar Apartmanı

15:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

02:40 Buğday (Yerli Sinema)

04:40 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Destan

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Türkler Çıldırmış Olmalı (Yerli Sinema)

22:00 Seni Gidi Seni (Yerli Sinema)

00:00 Sevmek Zamanı

03:00 Türkler Çıldırmış Olmalı (Yerli Sinema)

05:00 Kuruluş Osman

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Benim Tatlı Yalanım

12:45 Erkenci Kuş

15:45 Menajerimi Ara

18:30 Star Ana Haber

20:00 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)

22:15 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)

00:30 Menajerimi Ara

02:30 Fazilet Hanım ve Kızları

04:30 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Gelin Halayı (Yerli Sinema)

22:30 Gelin Halayı (Yerli Sinema)

01:15 Geçit Vermez (Yabancı Sinema)

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Yabancı Damat

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Reyting sonuçları Salı 28 Haziran açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile birinci olan dizi/program
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