Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları Salı 30 Ağustos açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 31.8.2022 08:00

Reyting sonuçları Salı 30 Ağustos açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri bugün sabah saatlerinden itibaren sorgulanmaya başladı. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için yarıştı. Yapımlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı programlarına ağırlık verilen TV yayın akışında kendilerine yer bulmaya çalıştı. Peki, 30 Ağustos 2022 reyting sıralaması açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları Salı günü…

Reyting sonuçları Salı 30 Ağustos açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sıralaması tablosu yapımların devamlılığı açısından oldukça önemli. Bu noktada reyting birincisi olan yapımlar ses getiriyor. Bugün de her Salı günü ekranlara gelen dizi ve programların sonuçları Total ve AB'de kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 30 Ağustos Salı reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI SALI 30 AĞUSTOS

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 30 Ağustos reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.

Geçen haftanın sonuçları için…

GEÇEN HAFTA SALI REYTİNG SIRALAMASI

Reytinglerinde total ve AB grubunda TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye yarışma programı ilk sıraya oturdu.

AB'de 3. sırayı programın özeti aldı. Böylece en çok izlenen yapım haline geldi.

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Reyting sonuçları Salı 30 Ağustos açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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