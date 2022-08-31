Reyting sonuçları Salı 30 Ağustos açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sıralaması tablosu yapımların devamlılığı açısından oldukça önemli. Bu noktada reyting birincisi olan yapımlar ses getiriyor. Bugün de her Salı günü ekranlara gelen dizi ve programların sonuçları Total ve AB'de kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 30 Ağustos Salı reyting sonuçları…