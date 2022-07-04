Rezene Çayı Nasıl Yapılır? Rezene Çayı Nasıl Demlenir, Faydaları Neler?

Dünyanın birçok mutfak geleneklerinde soğanı, yaprakları ve meyveleri kullanılan rezene, insan sağlığı için de oldukça yararlı bir bitki türüdür. Yemeklerde kullanıldığı gibi rezenenin çayı da oldukça meşhurdur. Çünkü rezene çayı mide rahatsızlıklarından tutun zayıflamaya kadar birçok etkisi olan önemli bitki çaylarındandır. Rezene çayı yapmak için sadece rezene tohumları ezilir ve demlenir. İyi bir rezene çayı demlemek istiyorsanız belirli oranlarda rezene tohumu ve su kullanmalısınız. Rezene çayı nasıl demlenir, faydaları nelerdir? Bu konuyu ele aldık. Rezene çayı nasıl yapılır? Diyorsanız şimdi rezene çayını demlemeye geçelim…

Rezene Çayı Nasıl Demlenir?

Rezene çayı belirli yöntemlerle demlenen çaylardan bir tanesidir. Rezene çayı yaparken dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktalar vardır. Bunlar rezenenin miktarı, çayda kullanılacak suyun sıcaklığı ve demlenme süresidir. Eğer aktardan aldığınız rezene tohumu ile çay yapacaksanız rezene tohumlarını bir havan yardımıyla birazcık ezerek, rezene tohumunun içerisindeki yağları çıkarmalısınız. Sallama çay olarak demleme yapacaksanız kullanacağınız suyun miktarını iyi ayarlamalısınız.

Öncelikle bir fincan rezene çayı yapacaksanız, bir fincan suyu cezvenin içine koyarak kaynatmalısınız.

Ezdiğiniz rezene tohumlarını kaynar suyun içerisine ilave ediniz.

Rezene çayınızı kısık ateşte bir iki dakika karıştırınız.

Ocağın altını kapatarak demlenmesi için 5 dakika kadar bekletiniz.

Daha sonra ne çok sıcak ne de soğuk olacak ılık bir şekilde yani ağzınızı yakmayacak kıvamda çayınızı yudumlayabilirsiniz.

Eğer şeker seviyorsanız içerisine bir miktar bal karıştırarak içebilirsiniz.

Rezene çayını tohum olarak değil de sallama çayı olarak demlemek istiyorsanız; bir poşet rezene çayının üzerine tam kaynamamış suyu ekleyiniz. 5 dakika kadar beklettikten sonra tüketebilirsiniz.

Rezene Çayı Faydaları Nelerdir?

Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Antibakteriyel ve antibiyotik özelliklerine sahiptir.

Rezenenin içinde A ve C vitaminleri bulunur.

Sodyum, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve fosfor gibi yararlı mineraller vardır.

Balgam söktürücü özelliğine sahiptir.

Kas gevşetici olarak çayı tüketilir.

Gaz giderici etkisi ile mideyi rahatlatır.

Bağışıklık sisteminizi korumakta size yardımcı olur.

Grip, nezle gibi soğuk algınlığı şikayetlerine iyi gelir.

İdrar söktürücü özelliğine sahiptir. Bu sayede vücutta enfeksiyon varsa enfeksiyonun vücuttan atılmasına yardımcı olmaktadır.

Rezene çayına bal eklerseniz boğaz kuruluğuna iyi gelmektedir.

Hazmı kolaylaştırır.

Not: Bir sağlık probleminiz varsa doktorunuza danışmadan kullanmayın.