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Giriş Tarihi: 10.8.2022 14:11

Rezerv Lig nedir, ne demek? Rezerv Lig sonuçları ve puan durumu

Rezerv Lig maçları gündemdeki yerini aldı. Süper Lig takımlarının B kadroları ile oynanacak maçlar futbolseverlerin gündeminde. TFF organizesinde gerçekleşen maçlar sonrası Rezerv Lig puan durumu oluşacak ve sezon sonu şampiyon ilan edilecek. Ligi gören sporseverler Rezerv Lig nedir, ne demek sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak edilenler…

Rezerv Lig nedir, ne demek? Rezerv Lig sonuçları ve puan durumu

Rezerv Lig maçları için araştırmalar başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen maç programı ile A takım listesinde yer almayanlar ve alt yapı takımları heyecanlı karşılaşmalara çıkacak. Bununla birlikte "Rezerv Lig nedir, ne demek" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 2022 Rezerv Lig puan durumu ve diğer detaylar…

REZERV LİG NEDİR?

30 Haziran 2022 tarihinde kurulan lig altyapı takımlarına yönelik olarak düzenleniyor. TFF'ye göre 2022-23 sezonunda Süper Lig'de yer alan 19 takım Rezerv Lig karşılaşmalarına çıkacak.

35 kişilik A takım listesinde yer alan yerli ve yabancı oyuncularla birlikte A takım listesinde yer almayan yerli ve yabancı tüm amatör ve profesyonel oyuncular karşılaşmalara katılabilecek.

REZERV LİG MAÇLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

Yeni ligin ilk maçı 6 Ağustos 2022 tarihinde İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynandı. İlk maç İstanbulspor'un oldu.

Puan durumu cetveli netleşmeye başlıyor.

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Rezerv Lig nedir, ne demek? Rezerv Lig sonuçları ve puan durumu
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