Rezerv Lig nedir, ne demek? Rezerv Lig sonuçları ve puan durumu

Rezerv Lig maçları için araştırmalar başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen maç programı ile A takım listesinde yer almayanlar ve alt yapı takımları heyecanlı karşılaşmalara çıkacak. Bununla birlikte "Rezerv Lig nedir, ne demek" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 2022 Rezerv Lig puan durumu ve diğer detaylar…
REZERV LİG NEDİR?
30 Haziran 2022 tarihinde kurulan lig altyapı takımlarına yönelik olarak düzenleniyor. TFF'ye göre 2022-23 sezonunda Süper Lig'de yer alan 19 takım Rezerv Lig karşılaşmalarına çıkacak.
35 kişilik A takım listesinde yer alan yerli ve yabancı oyuncularla birlikte A takım listesinde yer almayan yerli ve yabancı tüm amatör ve profesyonel oyuncular karşılaşmalara katılabilecek.