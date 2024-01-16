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Giriş Tarihi: 17.1.2024

Rezidansa özel uyuşturucu servisi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Rezidansa özel uyuşturucu servisi
İstanbul Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Cumhuriyet Mahallesi İncirlidede Caddesi'ndeki bir rezidansa motosiklet ile veya yaya olarak akşam saatlerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığına yönelik ihbarı değerlendirdi. Ekiplerin başlattığı incelemede; bir kişinin rezidansa girdikten sonra şüpheli hareketlerde bulunması üzerine polis harekete geçti. Polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheli kıskıvrak yakalandı.



M.F. adlı şüphelinin üst aramasında 1.8 gr kokain, 3 parça halinde toplam ağırlığı 6.6 gr marihuana adlı uyuşturucu maddeler ile 2 bin lira ele geçirildi. Şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Rezidansa özel uyuşturucu servisi
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