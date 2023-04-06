Rezidansta genç kıza işkence eden sanıklara 9’ar yıl hapis cezası

Murat Demirci bir süre sevgili olduğu Merve K'yı geçtiğimiz yıl Nisan ayında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan stüdyo daireye çağırdı. Murat Demirci iddiaya göre nişanlısı Sara Demir ile arkadaşları Tuğba Demirci ile birlikte Merve K'ya zorla işkence yaptı. Genç kızın şikayeti üzerine tutuklanan sanıklar yargılama aşamasında ise tahliye edildi.

9 YIL 10'AR AY HAPİS CEZASI

Tutuksuz 3 sanık, ismini daha sonra Eda olarak değiştiren Merve K. dosyasından Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Sanıkların ve Merve K'nın katılmadığı duruşmada mahkeme heyeti Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci'ye 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6'şar yıl, 'tehdit ve hareket' suçundan 2 yıl 6'şar ay ve 'yaralama' suçundan 1yıl 4 ay 15'er gün olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar 'mala zarar verme' suçundan ise beraat etti. 3 sanığın bir başka genç kız Demet A'ya yönelik yargılanmaları ise sürüyor.