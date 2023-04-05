Rezidansta yakalanan “Sarılar” çetesinin sorgusu sürüyor

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, liderliğini Kenan Sarı'nın yaptığı organize suç örgütünü deşifre edip, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda da şebekenin tüm üyelerini tek tek tespit edip, operasyon için de düğmeye bastı. Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretinin yanı sıra kasten yaralama gibi 71 olaya karıştıkları tespit edilen aralarında Kenan Sarı'nın da bulunduğu 136 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

ÖRGÜT LİDERİ GÖZALTINDA

Daha önce belirlenen adreslere özel harekatın da desteğiyle şok baskınlar düzenlendi. Kilitli kapılar 'koçbaşı' ile kırılarak açıldı; girilen evler de didik didik arandı. Hedefteki 136 şüpheliden aralarında örgüt lideri Kenan Sarı'nın da bulunduğu 102 kişinin gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, ruhsatsız 12 tabanca, 3 av tüfeği, 745 uyuşturucu hap, 1 kilo 655 gram esrar ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 34 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bu arada, örgüt lideri Kenan Sarı'nın saklandığı Seyhan ilçesindeki rezidansa yapılan baskın, polis kamerasına yansıdı. Kapısı kırılarak girilen dairede arama yapan ekipler, giysi dolabına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

SOYLU'DAN TEBRİK

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'Sarılar' suç örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Adana emniyetimize, kahraman polislerimize tebrikler."