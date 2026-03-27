Rezidanstaki kanlı saldırının failleri yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta Adile Naşit Bulvarı üzerindeki rezidansta korkunç bir olay meydana geldi. Rezidans sakinlerinin silah sesi ihbarı üzerine binayı kontrol eden güvenlik görevlisi, 5'inci katta koridorda iki kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sol kasık, bacak, kalça ve kasıktan vurulan 28 suç kaydı olan Mehmet Eren Karamanlar ile vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan 14 suç kaydı bulunan Fevzi Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Çalışmaların sonucunda şüpheliler Emre C. ve Muhammet T.'nin olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Emre C. ve Muhammet T.'nin Büyükçekmece'de bir villada saklandığı bilgisine ulaşan ekipler iki şüpheliyi yakaladı.

