Haberler Yaşam Haberleri Rigas Başakşehir maçı canlı izle! TV8,5 canlı yayın ekranı ile Konferans Ligi Rigas FS Başakşehir maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 6.10.2022 21:27

Rigas Başakşehir maçı canlı izle! TV8,5 canlı yayın ekranı ile Konferans Ligi Rigas FS Başakşehir maçı canlı izle

Rigas Başakşehir maçı canlı izle ekranı ile İstanbul temsilcisi Konferans Ligi’nde bir üst tura çıkmak için kolları sıvıyor. Ligde tek gol yiyerek liderliğini sürdürürken, Avrupa’da da kayıpsız ilerliyor. Rigas Başakşehir maçı canlı izle ekranı TV8,5 ekranlarında olacak. İşte TV8,5 canlı yayın ekranı ile Rigas FS Başakşehir maçı canlı izle ekranı

Rigas Başakşehir maçı canlı izle! TV8,5 canlı yayın ekranı ile Konferans Ligi Rigas FS Başakşehir maçı canlı izle

Rigas FS Başakşehir maçı canlı izle ekranı ile sporseverler Türkiye temsilicisinin maçını canlı izlemek istiyor. Bugün 4 takımıız Avrupa Ligi sahnesine çıktı. TV8,5 canlı izle ekranı ile Başakşehir maçı da takip edilebilir. İşte Rigas Başakşehir canlı izle ekranı

RİGAS SKOLA BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcimizin UEFA Konferans Ligi mücadelesi TV8.5 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Mücadele 6 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.

RIGAS FS - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

RFS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vialukin, Panic, Saric, Mares, Simkovic, Ilic, Emerson

Başakşehir: Muhammet, Caiçara, Touba, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Serdar, Deniz, Aleksic, Traore, Okaka

BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Başakşehir maçı canlı izlemek için tıklayınız

ARKADAŞINA GÖNDER
Rigas Başakşehir maçı canlı izle! TV8,5 canlı yayın ekranı ile Konferans Ligi Rigas FS Başakşehir maçı canlı izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA