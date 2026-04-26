Ringde şampiyonluk maçı kavgaya dönüştü

Trabzon'da Beşirli Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen uluslararası boks karşılaşması, yaşanan olaylarla gündeme damga vurdu. Trabzonlu milli boksör Emirhan Kalkan, "Türk Tankı" lakabıyla çıktığı ringde UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için Rus rakibi Sergei Gorokhov ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın üçüncü raundunda ringde başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek kontrolden çıktı.

Sporcular arasındaki tansiyonun artmasıyla birlikte tribünlere de sıçrayan olaylar, salon genelinde büyük bir kavgaya dönüştü. Sandalyelerin kullanıldığı, yumrukların havada uçuştuğu arbede sırasında salonda panik yaşandı.

Çıkan kavgada karşılaşmada görevli ekipler de etkilendi. Görevlilerden Hilal Öztürk'ün yaralandığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olaylara müdahale için salona ek güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında sporculardan birinin de yaralandığı ve kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırılacağı bildirildi.

Yaşanan olayların ardından yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.