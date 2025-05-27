Riskli Yapı Tespiti Nasıl Yapılır? Riskli Bina Tespiti İçin Nereye Başvurulur?

Riskli yapıların deprem gibi doğal afetler karşısında yıkılma ve hasar görme ihtimali oldukça yüksektir. Bu yapıların olası bir afet durumunda hasar alması ya da yıkılmasının hem çevreye hem de o yapının sakinlerine getireceği zarar oldukça fazladır. Bu gibi durumların önüne geçmek için önlem almak oldukça önemlidir. Alınabilecek önlemler arasında bu yapıların tespiti gelmektedir. Bu sebeple de riskli yapı tespiti nasıl yapılır ve riskli bina tespiti için nereye başvurulur sorularına mutlaka cevap aranmalıdır.

Riskli Yapı Tespiti Nasıl Yapılır?

Riskli yapı tespiti, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca lisanslandırılmış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir. Bu süreçte yapının mühendislik ölçümleri, zemin etütleri, malzeme analizleri ve binanın taşıyıcı sistem kontrolleri yapılır. Uzman ekipler yaptığı kontroller sonucunda bir rapor hazırlar. Hazırlanan rapor sonucunda riskli olarak tespit edilen binalar için güçlendirme, yıkım veya yeniden inşa süreçleri başlatılır.

Riskli Bina Tespiti İçin Nereye Başvurulur?

Riskli binaların tespiti oldukça önemlidir. Bu binaların tespiti için başvurulabilecek kurumlar: