Risotto nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? Masterchef 2022 en güzel risotto tarifi ve içindekiler!

Masterchef 2022'de ana kadroya kalmak isteyen yarışmacılar risotto tarifi ile birbirleriyle yarıştı. Ekranlarda yapılışını gören izleyiciler risotto tarifi ve malzemeleri hakkında bilgiler toplamaya çalıştı. Danilo Şef'in risotto tarifi ile yarışmacılar önlüğü almak için birbirleriyle yarıştı. Peki, risotto nasıl yapılır? İşte risotto püf noktaları ve en güzel risotto malzemeleri