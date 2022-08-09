Risotto nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? Masterchef 2022 en güzel risotto tarifi ve içindekiler!

Masterchef 2022'de ana kadroya kalmak isteyen yarışmacılar risotto tarifi ile birbirleriyle yarıştı. Ekranlarda yapılışını gören izleyiciler risotto tarifi ve malzemeleri hakkında bilgiler toplamaya çalıştı. Danilo Şef'in risotto tarifi ile yarışmacılar önlüğü almak için birbirleriyle yarıştı. Peki, risotto nasıl yapılır? İşte risotto püf noktaları ve en güzel risotto malzemeleri
RİSOTTO TARİFİ: RİSOTTO NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
RİSOTTO MALZEMELERİ
1 su bardağı risotto pirinci
15 adet enginar kalbi
1 adet orta boy soğan
1 kahve fincanı sızma zeytinyağı
2 diş sarmısak
1 su bardağı beyaz şarap
5 su bardağı sıcak et suyu
2 çorba kaşığı tereyağı
Yarım su bardağı rendelenmiş
Parmesan peyniri
1 çorba kaşığı kıyılmış dereotu
Yarım çay kaşığı karabiber
Tuz
RİSOTTO NASIL YAPILIR?
KÜP doğranmış soğanı zeytinyağında kavurun. Soğan renk değiştirmeden kıyılmış sarmısak ekleyin. Ortadan ikiye bölünmüş enginar kalplerini ilave edip 1-2 dakika daha kavurun. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Beyaz şarap ekleyin. Ocağın ısısını yükseltip, pirinç katın. Sürekli karıştırarak, yavaş yavaş et suyu ilave edin. Suyunu çektikçe et suyu eklemeye devam edin. Ocaktan alıp, tereyağı, parmesan peyniri ve dereotu ilave edip iyice karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.