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Giriş Tarihi: 9.8.2022 01:44 Son Güncelleme: 9.8.2022 01:44

Risotto Tarifi: MasterChef enginarlı risotto nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2022 son bölümde jüri şefler yarışmacılardan Risotto hazırlamalarını istedi. Ekranlarda yapılışını gören izleyiciler ise Risotto Tarifi ile ilgili olarak risotto nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına cevap aramaya devam ediyor. Merak edilen risotto nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Risotto Tarifi: MasterChef enginarlı risotto nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Risotto Tarifi ile ilgili bilgiler merak konusu olarak Risotto nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

RİSOTTO TARİFİ: RİSOTTO NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

RİSOTTO MALZEMELER

  • 1 su bardağı risotto pirinci
  • 15 adet enginar kalbi
  • 1 adet orta boy soğan
  • 1 kahve fincanı sızma zeytinyağı
  • 2 diş sarmısak
  • 1 su bardağı beyaz şarap
  • 5 su bardağı sıcak et suyu
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • Yarım su bardağı rendelenmiş
  • Parmesan peyniri
  • 1 çorba kaşığı kıyılmış dereotu
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Tuz

RİSOTTO NASIL YAPILIR?

KÜP doğranmış soğanı zeytinyağında kavurun. Soğan renk değiştirmeden kıyılmış sarmısak ekleyin. Ortadan ikiye bölünmüş enginar kalplerini ilave edip 1-2 dakika daha kavurun. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Beyaz şarap ekleyin. Ocağın ısısını yükseltip, pirinç katın. Sürekli karıştırarak, yavaş yavaş et suyu ilave edin. Suyunu çektikçe et suyu eklemeye devam edin. Ocaktan alıp, tereyağı, parmesan peyniri ve dereotu ilave edip iyice karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.

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Risotto Tarifi: MasterChef enginarlı risotto nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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