Risotto Tarifi: MasterChef enginarlı risotto nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Risotto Tarifi ile ilgili bilgiler merak konusu olarak Risotto nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

RİSOTTO TARİFİ: RİSOTTO NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

RİSOTTO MALZEMELER

1 su bardağı risotto pirinci

15 adet enginar kalbi

1 adet orta boy soğan

1 kahve fincanı sızma zeytinyağı

2 diş sarmısak

1 su bardağı beyaz şarap

5 su bardağı sıcak et suyu

2 çorba kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı rendelenmiş

Parmesan peyniri

1 çorba kaşığı kıyılmış dereotu

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

RİSOTTO NASIL YAPILIR?

KÜP doğranmış soğanı zeytinyağında kavurun. Soğan renk değiştirmeden kıyılmış sarmısak ekleyin. Ortadan ikiye bölünmüş enginar kalplerini ilave edip 1-2 dakika daha kavurun. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Beyaz şarap ekleyin. Ocağın ısısını yükseltip, pirinç katın. Sürekli karıştırarak, yavaş yavaş et suyu ilave edin. Suyunu çektikçe et suyu eklemeye devam edin. Ocaktan alıp, tereyağı, parmesan peyniri ve dereotu ilave edip iyice karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.