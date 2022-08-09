Risotto Tarifi: MasterChef enginarlı risotto nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Risotto Tarifi ile ilgili bilgiler merak konusu olarak Risotto nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
KÜP doğranmış soğanı zeytinyağında kavurun. Soğan renk değiştirmeden kıyılmış sarmısak ekleyin. Ortadan ikiye bölünmüş enginar kalplerini ilave edip 1-2 dakika daha kavurun. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Beyaz şarap ekleyin. Ocağın ısısını yükseltip, pirinç katın. Sürekli karıştırarak, yavaş yavaş et suyu ilave edin. Suyunu çektikçe et suyu eklemeye devam edin. Ocaktan alıp, tereyağı, parmesan peyniri ve dereotu ilave edip iyice karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.