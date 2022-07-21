Riyal fiyatı 21 Temmuz 2022: Canlı rakamlar ile bugün Suudi Arabistan riyali ne kadar, kaç TL oldu?

''Riyal ne kadar, kaç TL?'' sorusu, gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Suudi Arabistan borsasını yakından takip edenler, Riyal fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Canlı rakamlara bakıldığında Suudi Arabistan Riyali, 21 Temmuz tarihinde yükselmiş olarak karşımıza çıkıyor. Suudi Arabistan Riyali ya da sadece Riyal, Suudi Arabistan'da kullanılan resmî para birimidir. Suudi Arabistan Riyali'ne ait 5, 10, 25, 50, 100 halala olmak üzere 5 madeni para 1, 5, 10, 50, 100, 500 riyal olmak üzere de 6 banknot para vardır. Peki; Riyal fiyatı ne kadar, kaç TL? Canlı rakamlar ile bugün Suudi Arabistan riyal ne kadar, düştü mü, yükseldi mi? İşte 21 Temmuz 2022 güncel Riyal kuru son durum.