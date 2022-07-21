Haberler Yaşam Haberleri Riyal fiyatı 21 Temmuz 2022: Canlı rakamlar ile bugün Suudi Arabistan riyali ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 21.7.2022 11:24

Riyal fiyatı 21 Temmuz 2022: Canlı rakamlar ile bugün Suudi Arabistan riyali ne kadar, kaç TL oldu?

Riyal fiyatları, Suudi Arabistan borsasını yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Serbest piyasalarda en çok merak edilen para birimlerinden biri olan Riyal ne kadar, kaç TL oldu merak ediliyor. Anlık ve canlı rakamlara baktığımızda Suudi Arabistan Riyali, 21 Temmuz tarihinde yükselmiş olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Riyal ne kadar, kaç TL oldu? Bugün Suudi Arabistan riyali ne kadar, düştü mü, yükseldi mi? İşte 21 Temmuz 2022 Riyal canlı takip ekranı!

Riyal fiyatı 21 Temmuz 2022: Canlı rakamlar ile bugün Suudi Arabistan riyali ne kadar, kaç TL oldu?

''Riyal ne kadar, kaç TL?'' sorusu, gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Suudi Arabistan borsasını yakından takip edenler, Riyal fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Canlı rakamlara bakıldığında Suudi Arabistan Riyali, 21 Temmuz tarihinde yükselmiş olarak karşımıza çıkıyor. Suudi Arabistan Riyali ya da sadece Riyal, Suudi Arabistan'da kullanılan resmî para birimidir. Suudi Arabistan Riyali'ne ait 5, 10, 25, 50, 100 halala olmak üzere 5 madeni para 1, 5, 10, 50, 100, 500 riyal olmak üzere de 6 banknot para vardır. Peki; Riyal fiyatı ne kadar, kaç TL? Canlı rakamlar ile bugün Suudi Arabistan riyal ne kadar, düştü mü, yükseldi mi? İşte 21 Temmuz 2022 güncel Riyal kuru son durum.

1 RİYAL NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

ALIŞ: 4,6828 TL

SATIŞ: 4,7063 TL

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Riyal fiyatı 21 Temmuz 2022: Canlı rakamlar ile bugün Suudi Arabistan riyali ne kadar, kaç TL oldu?
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