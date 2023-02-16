Riyazet Ne Demek? Tasavvufta Riyazet Nedir, Orucu Nasıl Tutulur?

Riyazet ne demek sorusuna cevap bulmak için TDK kaynaklarından istifade edebilirsiniz. Riyazet cümle içinde kullanımı ve kökeni incelendiğinde de konu ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenmeniz mümkündür. Tasavvufta riyazet nedir? Riyazet orucu da tasavvuf ilmine kafa yoranların yaptığı bir faaliyettir. Bu oruç nasıl tutulur ya da oruç esnasında neler yenmez gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

Riyazet Ne Demek?

Riyazet Arapça kökenli bir kelimedir. Tasavvuf literatüründe bu kelimenin yaygın olarak kullanıldığı görülür. Söz konusu terim ilk olarak Ahmet Yesevi ve Hace Yusuf Hemedani tarafından telaffuz edilmiştir. Kelimenin Türkçe karşılığı "perhiz" demektir. Tasavvuf ehli bu kelimenin tanımını yaparken "nefsin isteklerini kırmak, dünya zevklerinden mümkün olduğu kadar uzaklaşmak" açıklamasını yapmıştır. Riyazet kelimesi bazı kaynaklarda uzlet kelimesinin yerine de kullanılmıştır.

TDK sözlüğünde de riyazet kelimesinin anlamına yer verilmiştir. Bu sözlükte riyazet kelimesi, az yemek yemek suretiyle nefsini körlemek, zamanının büyük bir kısmını Allah yolunda ibadet ederek geçirmek şeklinde tanımlanmıştır.

Tasavvufta Riyazet Nedir?

Tasavvuf ehli riyazeti sadece az yemek yemekle sınırlı tutmamıştır. Bunun haricinde az uyku ve az konuşmanın da gerekli olduğunu bildirmişlerdir. Riyazet halinde olan bir kişi hayvansal gıdaların tamamından uzak durmalıdır. Bunun yanında sadece açlığını bastıracak ölçüde yemek yemelidir. Riyazet kelimesinin cümle içinde kullanımı ile ilgili örnekleri aşağıda bulabilirsiniz.