RİZE BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2026: Rize’de Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet açıkladı!

Rize'de 2026 Kurban Bayramı heyecanı başladı. Bayramın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba sabahı vatandaşlar, camilerde bir araya gelerek bayram namazını kılacak. Manevi duyguların yoğun şekilde hissedileceği bu özel günde dualar semaya yükselecek.
RİZE BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 26 Mayıs 2026 1. Günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 81 il için bayram namazı saati merak konusu oldu.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı, Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan, iki rekâttan oluşan bir namazdır. Cemaatle kılınması sünnet olan bu namaz, özel tekbirleriyle diğer namazlardan farklılık gösterir. İşte bayram namazının kılınışı:
Bayram Namazının Kılınışı
Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet edilir.
İlk Tekbirler: İmam "Allahu Ekber" diyerek namaza başlar, cemaat de tekbir alarak ellerini kaldırır ve bağlar.
Zammı Sure: İmam Fatiha suresini ve ardından bir sure okur, cemaat ise sessizce dinler.
Ek Tekbirler: Rükûa gitmeden önce üç defa tekbir alınır:
Birinci ve ikinci tekbirde eller kulak hizasına kaldırılıp yana bırakılır.
Üçüncü tekbirde eller kaldırılmadan bağlanır.
Rükû ve Secde: Normal namazdaki gibi rükû ve secde yapılarak ikinci rekâta kalkılır.
İkinci Rekât:İmam Fatiha ve bir sure okur.
Rükûdan önce üç defa tekbir alınır. Üçüncü tekbirde eller yana bırakılır.
Dördüncü tekbirle rükûya gidilir ve secdeler yapılarak oturulur.
Tahiyyat ve Selam: Son olarak "Tahiyyat", "Salli-Barik" ve dualar okunur, ardından sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.
BAYRAM NAMAZI DUASI
اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، ولك الحمد كما رزقتنا من الطيبات، ولك الحمد كما علمتنا الحكمة والقرآن.
اللهم اجعل هذا اليوم يوم فرح وسرور، واغفر لنا ولأهلنا ولجميع المسلمين، وتقبل أعمالنا، وأصلح أحوالنا، وبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا.
Allah'ım! Sana hamdolsun ki bizi İslam ile hidayete erdirdin, Sana hamdolsun ki bize helal ve temiz rızıklar verdin, Sana hamdolsun ki bize hikmeti ve Kur'an'ı öğrettin.
Allah'ım! Bu günü sevinç ve mutluluk günü kıl. Bizi, ailemizi ve tüm Müslümanları bağışla. Amellerimizi kabul eyle. Hâlimizi düzelt, ömrümüzü ve rızkımızı bereketli kıl.