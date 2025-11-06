Rize günleri büyük ilgi gördü

Atatürk Havalimanında gerçekleşen Rize günlerinde tüm ilçelerin yanı sıra bazı STK lar katıldı. Vali Baydaş; "ilçeleriyle, deresiyle, dağıyla, yemekleriyle, damak tadıyla ve yağmuruyla, yeşilin, mavinin, yağmurun başkentini, gönüllerin başkentini, dünya bir ülke olsa onun başkenti İstanbul olsun dediğimiz başkentlerin başkentine getirmiş olduk. 14. Rize Günleri Terörsüz Türkiye ve Kardeşlik Buluşması ile ilgili de çok önemli bir birlikteliğe ev sahipliği yapacak. 53 derneğimizin katılımıyla bir Türkiye buluşmasına dönüşecek. Bu yönüyle de yine Rize, öncü olma görevini yerine getirecek "dedi.

RİZE KÜLTÜRÜ İSTANBUL'A TAŞINDI

Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen 14 üncü Rize günlerinde Rize kültür ürünlerinin yanı sıra, 11 ilçenin çeşitli ürünleri ve yemek kültürü de stantlarda yer aldı. Açılış programına; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Sayın İhsan Selim Baydaş, Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, kaymakamlar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Rize AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer, Rize ilçe belediye başkanları, İstanbul ilçe belediye başkanları, RİDEF Başkanı Hasan Başça, RİDEVA Başkanı Recep Albayrak, STK temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.