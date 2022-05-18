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Giriş Tarihi: 18.5.2022 20:05 Son Güncelleme: 18.5.2022 20:05

Rize İkizdere'de korkunç ölüm: Kulübenin üzerine devrildi!

DHA
Rize İkizdere’de korkunç ölüm: Kulübenin üzerine devrildi!

Rize İkizdere'de korkunç bir kaza yaşandı... Bir taş ocağı şantiyesinde freni patlayan kamyonun çarptığı su tankerinin üzerine devrildiği güvenlik kulübesinde görevli Enver Demirci (32) hayatını kaybetti, Yunus Aksu (28) ve Samet Öztürk (29) ile tanker şoförü Dursun Yılmaz (49) yaralandı.

İlçenin Cevizlik köyünde bir firmaya ait taş ocağında, Mehmet Morgil'in kullandığı 53 K 4655 plakalı taş yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu Dursun Yılmaz'ın kullandığı 06 FY 7335 plakalı su tankerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tanker, güvenlik kulübesinin üzerine devrildi. Kazada tanker sürücüsü Yılmaz ile kulübedeki güvenlik görevlileri Enver Demirci, Yunus Aksu ve Samet Öztürk yaralandı. Şantiye çalışanlarının ihbarı ile olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ile İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yaralılar, ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Enver Demirci doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 3 yaralının ise tedavileri sürüyor. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Rize İkizdere'de korkunç ölüm: Kulübenin üzerine devrildi!
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