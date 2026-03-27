Rize simidinin sırrı odun ateşinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Rize ziyareti sırasında cami çıkışında vatandaşlara ikram ettiği ve "Bu bizim simit, Rize'nin simidi" dediği yöresel simit Rize tescilli. Rize simidinin Türk Patent Enstitüsü'nden 2019 yılında coğrafi işaret tescil belgesi aldığını belirten ve 70 yıldır Rize simidini üreten Enver Kaşıkçı ve Engin Hızlı, "Rize simidinin özelliği çok az maya ile 60 gram hamurdan olur. Simit hazırlanır ve sıcak sudan hamur çıkartılır, dut ve üzüm pekmezi karışımına bandırıldıktan sonra özel yapılmış fırın tezgâhlarında kara fırın dediğimiz odun fırınına verilir. Tadını malzeme ve fırından alır" dedi. Rize simidinin günde 30 binin üzerinde satıldığını belirten Engin Hızlı "Her bakkal, kahvehanede simit satılır. Şehir merkezinde Rize simidi satıcıları sepet veya poşetlerle satar. Ayrıca fırınlardan çok sayıda simit alarak götüren hemşerilerimiz var" dedi.