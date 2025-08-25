Rize’de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 yaralı

Kaza Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yaralılar arasında Dikkaya Köyü Muhtarı Mevlüt Ali Karaman da bulunurken, Karaman'ın kullandığı aracın ise kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.