Giriş Tarihi: 25.8.2025 01:21

Rize'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 yaralı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA
Kaza Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaralılar arasında Dikkaya Köyü Muhtarı Mevlüt Ali Karaman da bulunurken, Karaman'ın kullandığı aracın ise kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

