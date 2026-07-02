Rize’de acı olay! Budama için çıktığı ağaçta canından oldu: Elektrik akımına kapılan Hasan Çataklı hayatını kaybetti!

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Limanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Çataklı, bahçesinde budamak için çıktığı ağaçta elektrik akıma kapıldı. Ağacın dalında bir süre hareketsiz kalan Çataklı'yı gören mahallelinin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.