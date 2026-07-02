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Giriş Tarihi: 2.07.2026 14:28

Rize’de acı olay! Budama için çıktığı ağaçta canından oldu: Elektrik akımına kapılan Hasan Çataklı hayatını kaybetti!

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Budama için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan Hasan Çataklı feci şekilde hayatını kaybetti. İşte detaylar….

DHA Yaşam
Rize’de acı olay! Budama için çıktığı ağaçta canından oldu: Elektrik akımına kapılan Hasan Çataklı hayatını kaybetti!
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Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Limanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Çataklı, bahçesinde budamak için çıktığı ağaçta elektrik akıma kapıldı. Ağacın dalında bir süre hareketsiz kalan Çataklı'yı gören mahallelinin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Gelen ekiplerce yapılan incelemede, Çataklı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince ağaçtan indirilen Çataklı'nın cansız bedeni, savcılık incelemesi ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#RİZE #ÇAYELİ

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Rize’de acı olay! Budama için çıktığı ağaçta canından oldu: Elektrik akımına kapılan Hasan Çataklı hayatını kaybetti!
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