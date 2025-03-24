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Giriş Tarihi: 24.3.2025 17:10 Son Güncelleme: 24.3.2025 17:22

Rize’de aranan 56 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aramaları bulunan 56 kişiyi yakaladı, yakalanan şahıslardan 27'si tutuklandı.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Rize’de aranan 56 kişi yakalandı

Rize Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 56 aranan şahıs yakalandı.

Rize Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 23.02.2025 - 23.03.2025 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 56 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler yapıldı. Bu şahıslardan; 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 şahıs, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs olmak üzere toplam 27 şahıs cezaevine teslim edildi. Cezaevine teslim edilen 27 şahıstan; 5'i uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanma ve bulundurma gibi suçlardan, 2'si hırsızlık suçlarından, 3'ü dolandırıcılık suçlarından, 2'si kasten öldürme suçlarından aranma kaydı bulunmaktaydı.

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Rize’de aranan 56 kişi yakalandı
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