Rize’de aranan 56 kişi yakalandı

Rize Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 56 aranan şahıs yakalandı.

Rize Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 23.02.2025 - 23.03.2025 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 56 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler yapıldı. Bu şahıslardan; 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 şahıs, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs olmak üzere toplam 27 şahıs cezaevine teslim edildi. Cezaevine teslim edilen 27 şahıstan; 5'i uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanma ve bulundurma gibi suçlardan, 2'si hırsızlık suçlarından, 3'ü dolandırıcılık suçlarından, 2'si kasten öldürme suçlarından aranma kaydı bulunmaktaydı.