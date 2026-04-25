Haberler Yaşam Haberleri Rize'de feci görüntü: Sahilde erkek cesedi bulundu!
Giriş Tarihi: 25.04.2026 15:36

Rize'nin Pazar ilçesinde sahildeki kayalık alanda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

DHA Yaşam
Olay, öğle saatlerinde, ilçenin Güzelyalı mevkisindeki sahilde meydana geldi. Deniz kıyısındaki kayalık alanda hareketsiz halde yatan kişiyi fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde kimliği belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bulunan ceset, yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#RİZE

