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Giriş Tarihi: 24.06.2026 20:38

Rize’de feci kaza! Kadın olay yerinde öldü

Rize Merkez sahil dolgu alanı Çay çarşısından karşıdan karşıya geçen kadına araç çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Rize’de feci kaza! Kadın olay yerinde öldü
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Rize'de akşam saatlerinde meydana gelen kazada genç kadına araç çarpması sonucu kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Rize merkez sahil dolgu alanı çay çarşısının bulunduğu alandan şehir merkezine yaya geçidinin bulunduğu alandan karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına Trabzon istikametine giden araç çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken sürücünün kaza sonrası kaçtığı belirtildi. Kadının Arzu Demet Yıldız (33) olduğu belirtildi. Çarpan aracın renkli açık kasa kamyonet olduğu belirtildi. Kazaya karışan aracın aranmasına başlandı. Genç kadın olay sonrası morga kaldırıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#RİZE

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Rize’de feci kaza! Kadın olay yerinde öldü
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