Rize’de kamyon kazası! Sürücü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 13.05.2026 23:02

Trabzonlu hafriyat kamyonu sürücüsü Mustafa Ay, çalışmak için gittiği Rize’de geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Ay, yüklü kamyonuyla çalıştığı arazide ilerlediği sırada aracın kontrolden çıkarak uçuruma savrulması üzerine kamyondan atladı.

Ancak yuvarlanan kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Ay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı haber ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, Mustafa Ay'ın cenazesi memleketi Araklı'nın Çamlıca Mahallesi'ne gönderildi.

