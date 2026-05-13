Rize’de kamyon kazası! Sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Ay, yüklü kamyonuyla çalıştığı arazide ilerlediği sırada aracın kontrolden çıkarak uçuruma savrulması üzerine kamyondan atladı.

Ancak yuvarlanan kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Ay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı haber ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, Mustafa Ay'ın cenazesi memleketi Araklı'nın Çamlıca Mahallesi'ne gönderildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör