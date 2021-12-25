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Giriş Tarihi: 25.12.2021 21:26

Rize'de korkunç olay! Karı-koca silahla vurulmuş halde ölü bulundu

AA
Rize’de korkunç olay! Karı-koca silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Rize'de Adem (68) ve eşi Nebahat Özdemir (57), evlerinin salonunda silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Bulgulara göre, Adem Özdemir'in eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Rize'de, Camiönü Mahallesi'nde oturan Adem (68) ve eşi Nebahat Özdemir'den (57) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Apartmanın 6. katındaki daireye çıkan polis, kapısı çilingirle açılan evin salonunda Özdemir çiftini hareketsiz buldu.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, çiftin tabancayla vurulduğu ve olayın üzerinden birkaç gün geçtiği belirlendi. Bulgulara göre, Adem Özdemir'in eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

OCAKTA BULUNAN TENCERE YANDI

Öte yandan, mutfakta ocakta bulunan tencerenin de yandığı ve şans eseri yangın çıkmadığı belirtildi.

Cenazelerin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırılacağı bildirildi.

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Rize'de korkunç olay! Karı-koca silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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