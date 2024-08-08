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Giriş Tarihi: 8.8.2024 10:03 Son Güncelleme: 8.8.2024 10:30

Rize'de sağanak etkili oldu: Yolda kalan araç diğer sürücüler tarafından kurtarıldı

Rize’de sağanak nedeniyle sel, su baskını ve taşkınlar meydana geldi. Aşırı yağışla birlikte Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintisi oluştu. Yolda mahsur kalan bir otomobil ise yoldan geçen sürücüler tarafından yardımla çıkarıldı. Pazar ilçesinde ise yağış nedeniyle yollarda toprak birikintisi oluşurken, ekipler tarafından gece boyunca yapılan çalışmalar ile yollar temizlendi.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Rize’de sağanak etkili oldu: Yolda kalan araç diğer sürücüler tarafından kurtarıldı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Fırtına Köprüsü Kavşağında göle dönen karayolunda su birikintisinde mahsur kalan bir otomobili yoldan geçen diğer sürücüler iterek sudan çıkardı. Belediye, Karayolları, DSİ ve itfaiye ekipleri tarafından su baskınlarına müdahale edilerek tıkanan mazgallar açıldı, yollarda biriken su tahliye edildi.

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Rize'de sağanak etkili oldu: Yolda kalan araç diğer sürücüler tarafından kurtarıldı
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