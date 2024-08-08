Rize’de sağanak etkili oldu: Yolda kalan araç diğer sürücüler tarafından kurtarıldı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Fırtına Köprüsü Kavşağında göle dönen karayolunda su birikintisinde mahsur kalan bir otomobili yoldan geçen diğer sürücüler iterek sudan çıkardı. Belediye, Karayolları, DSİ ve itfaiye ekipleri tarafından su baskınlarına müdahale edilerek tıkanan mazgallar açıldı, yollarda biriken su tahliye edildi.