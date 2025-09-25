Rize’de sel mesaisi! Yolu kapanan yaylada kalan hasta kadın korkuttu: İmdadına askeri helikopter yetişti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'de 19-21 Eylül tarihleri arasında 'sarı' kodlu uyarısı sonrası etkili olan şiddetli sağanak, Rize'de hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sel, taşkın ve heyelanlara neden olurken, çökme yaşanan birçok köy yolu ulaşıma kapandı, bazı köprüler yıkıldı. Sel afeti nedeniyle yolları ulaşıma kapınca mahsur kalan yüzlerce kişi bölgeye konuşlandırılan 5 helikopterle, güvenli alanlara tahliye edildi. Kentte sel ve heyelanlar kaynaklı kara yolu ile ulaşım sağlanamayan ve kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan yüksek rakımlı yaylalarda mahsur kalanlara helikopterle havadan erzak ve hayvanlar için yem ulaştırıldı.