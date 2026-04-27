Haberler Yaşam Haberleri Rize’de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 27.04.2026 22:45

Rize’de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı!

Rize'de meydana gelen olayda, iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralanırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA Yaşam
Rize’de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı!
Olay, Yeniköy Mahallesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bulunduğu yerden uzaklaşarak çevredeki bir lokantaya giren Ç.P., arkasından gelen kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancadan çıkan kurşunların bacağına isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığılan Ç.P., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kentte kalabalığın arasına karışarak kaçan saldırganın kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

#RİZE

Rize’de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı!
