Haberler Yaşam Haberleri Rize'de trafik kazası:1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 17.12.2025 14:53

Rize'de trafik kazası:1 ölü, 1 yaralı

Rize'de otomobiliyle seyir halindeki sürücü kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Osman Kopuz (40) hayatını kaybetti, araçta bulunan H.Ç, ağır yaralandı.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Rize’de trafik kazası:1 ölü, 1 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, dün gece saatlerinde Pehlivantaşı-Kalkandere yolu üzerinde tünel çıkışında meydana geldi. Araç ile seyir halinde olan sürücü Osman Kopuz direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan sürücü Osman Kopuz ve H.Ç. ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Osman Kopuz'un olay yerine hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan H.Ç. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Rize'de trafik kazası:1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz