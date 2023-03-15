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Giriş Tarihi: 15.3.2023 09:39

Rize'deki taş ofis görenleri kendine hayran bırakıyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde iş insanı Hamza Eksilmez, yerinden oynatmayarak doğallığını bozmadığı dev kaya blokları üzerine yöre mimarili 2 katlı ofis inşa etti. Ofis içine kadar uzanan kayayı masa olarak kullanan Eksilmez, "Bu yöntem çok sağlam; ortaya 'kayadan sanata' uygun bir iş çıktı" dedi.

DHA
Rize’deki taş ofis görenleri kendine hayran bırakıyor

İlçede ahşap ve taş karışımı yapılar inşa eden firmanın sahibi Hamza Eksilmez, dağ yamacına bitişik satın aldığı arazide ofis inşa etmek istedi.



Arazi temelinde dev kaya blokları olduğunu fark eden Eksilmez, projede değişikliğe gitti. Eksilmez, yerinden oynatmadığı dev kaya blokları üzerine yöre mimarili 2 katlı ofis inşa etti.



Ofis içine kadar uzanan kayayı masa olarak kullanan Eksilmez, üzerine antika eşyalar da koydu. Taş yapının iç ve dış kısmındaki kaya bloklarının elips çıkıntıları ise dikkat çekiyor.



'KAYADAN SANATA'

Temelinde 20 dev kaya bulunan ofisinin inşa sürecini anlatan Eksilmez, "Kayaları oynatmadan üstüne dedelerimizin de kullandığı yöntemden esinlenerek yapımızı inşa ettik.



Bu yöntem çok sağlam; ortaya 'kayadan sanata' uygun bir iş çıktı. Dedelerimiz taş ve ahşap yapılar yaparlardı. İnşaat sektöründe betonarme yapılar yaparken, eski yapıları bölgeye kazandırmak adına çalışmalar başlattık.

Kendimize uygun bir yer bakarken, buradaki bir kaya kütlesini gördük. Maden taş yapı yapmak istiyoruz. Bunu, kaya kütlesi üzerine yapma kararı aldık" dedi.



'YOLDAN GEÇERKEN DİKKATİMİ ÇEKTİ'

Ofisi yoldan geçerken görüp ziyaret eden Emre Delihasan da "Yoldan geçerken gördüm; dikkatimi çekti. Büyük kayaların üzerinde duran ev görüntüsü, dışarıdan çok dikkat çekiyor. Dışının güzelliği kadar içi de bir o kadar güzel olmuş" diye konuştu.

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Rize'deki taş ofis görenleri kendine hayran bırakıyor
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