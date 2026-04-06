Rizeli Seyfullah ‘Atom’ oldu

Rize'de esnaf Seyfullah Gökyıldız, (48) enerjik yapısıyla dikkat çekince arkadaş ortamında ve sanal medyada 'Atom' lakabıyla anılmaya başlandı. Çevresindekilerin 'Nasılsın?' sorusuna sürekli 'Atom gibiyim' yanıtı vermesiyle kendisiyle özdeşleşen 'Atom' lakabını benimseyen Gökyıldız, resmiyetteki adını değiştirme kararı aldı. Yaptığı araştırmalarda 'Atom' isminde başka bir kişi olmadığını düşünen Gökyıldız, isim değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Gökyıldız'ın ismi resmen 'Atom' oldu. İsim değişikliğinin ardından tüm resmi belgelerini yenilediğini belirten Gökyıldız, "48 yıldır Seyfullah'tım, bundan sonra hayatıma Atom olarak devam edeceğim" dedi.