Roblox Karakterleri - En İyi Roblox Karakterleri İsimleri ve Özellikleri

Amerikan bir video oyunu yapımcısı tarafından geliştirilen ve şirket ile aynı adı taşıyan bir oyun platformu olan Roblox karakterleri, her oyuncu tarafından geliştirilebilir olması nedeniyle diğerlerinden ayrılır. Kadın ve erkek roblox karakterleri, bundan dolayı sayıca oldukça fazladır. Oynayan herkes tarafından bilinen en güzel ve tatlı roblox karakterleri bulunur. Roblox karakter adları neler? İşte Roblox ile ilgili ayrıntılar…

Roblox Karakterleri Kimdir?

Dünya çapında ünlü bir oyun platformu olan Roblox, ilk olarak 1 Eylül 2006 tarihinde Roblox Corporation tarafından yayınlanmıştır. Çok oyunculu ve tek oyunculu modlarda oynanabilen bu oyun, kullanıcılarına yeni karakterler yaratabilme ve geliştirebilme fırsatı sunduğu için diğerlerinden farklıdır. Geniş bir oyun platformu olmasından dolayı içinde değişik birçok oyun bulunur. Ücretsizdir, ancak bazı özellikleri kullanabilmek için oyun içi satın alma seçenekleri yer alır. Roblox'un en ünlü ve iyi karakterleri arasında ise şunlar bulunur:

The Overseer: Yemyeşil ışıkları ve her şeyi gören gözü ile oyunun en dikkat çekici karakteridir.

John Doe: Siyah şapkası, siyah kıyafetleri ve geniş bir gülümsemesi ile ünlü John Doe, Roblox'un geliştiricilerinin ortaya çıkardığı bir karakterdir ve diğer oyuncular tarafından hacker olduğu düşünülür.

Denis Daily: Oyun platformu içinde en kötü üne sahip olan karakterlerden birinin yaratıcısıdır. Kedi baskılı tişörtü ve sürekli omzunda duran kedi ile bilinir.

The Monkey: Monkey vs Roblox olarak bilinen bu karakterler oldukça ilginç bir görünüme sahiptirler. Şık bir takım elbise giyen bir maymun ile üzgün bir surat ifadesi olan bir beyefendiden oluşurlar.

YASHIE26PH: Sarı saçları, kağıt şapkası ve ağzında maskesi bulunan kadın bir karakterdir.

DXRKBIADE: Oyunun erkek karakterlerinden biri olan DXRKBIADE, buz mavisi, anime karakterlerine benzeyen saçları ve kılıcı ile tanınır.

DARKDRAGO246: Kırmızı kovboy şapkası, kırmızı-siyah takımı ve en önemlisi yüzündeki kırmızı leke ile ürkütücü bir Roblox karakteridir.

AZECTRAN: "Thrasher" baskılı siyah sweatshirt'ü, siyah yırtık pantolonu ve siyah gözlükleri ile en havalı karakterlerden biridir.