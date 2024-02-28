Haberler Yaşam Haberleri Roblox Kıyafet Kodları - Kız ve Erkek Karakterler İçin Roblox Kıyafet Kodları Nelerdir?
Giriş Tarihi: 28.2.2024 15:54 Son Güncelleme: 28.2.2024 15:54

Roblox Kıyafet Kodları - Kız ve Erkek Karakterler İçin Roblox Kıyafet Kodları Nelerdir?

Roblox, çok yönlü bir oyun platformudur ve kullanıcıların kendi karakterlerini özelleştirmelerine olanak tanır. Bu özelleştirmelerden birisi de kıyafetlerdir. Roblox'ta kullanıcılar kendi kıyafetlerini oluşturabilir veya diğer kullanıcıların oluşturduğu kıyafetleri kullanabilirler. Bu kıyafetlere Roblox kıyafet kodları aracılığıyla ulaşabiliriz. Kız ve erkek karakterler için roblox kıyafet kodları nelerdir gibi sorular bu kıyafetlerin meraklıları tarafından sürekli olarak bulunmaya çalışılır.

Roblox Kıyafet Kodları - Kız ve Erkek Karakterler İçin Roblox Kıyafet Kodları Nelerdir?

Teknoloji geliştikçe insanların hayal dünyası ve ufku da genişlemeye başladı. Bu gelişmeler mobil oyunlara ve bilgisayar oyunlarına da yansıdı. Bu oyunlardan biri Roblox olmak üzere kendini sürekli geliştirdi. Kullanıcıların bir şeyler tasarlamasına da açık olan roblox kıyafet geliştirmesiyle farkını ortaya koydu. Roblox kıyafet kodları kullanıcıların istediği kıyafete ulaşmasını sağlar. Kız ve erkek karakterler için roblox kıyafet kodları nelerdir gibi sorular da bu konunu en değerli sorularındandır.

Roblox Kıyafet Kodları

Genellikle, Roblox'ta kıyafetlerin kullanımı oyun içi satın alma işlemiyle gerçekleşir veya diğer kullanıcıların oluşturduğu tasarımları takip ederek karakterinize özgün bir görünüm kazandırabilirsiniz. Özel kıyafetlerin kodları veya hızlı erişim yöntemleri bulunmamaktadır. Herhangi bir kıyafeti kullanabilmek için, oyun içi mağazadan veya diğer kullanıcıların tasarımlarından faydalanmanız gerekmektedir.

Roblox platformunda karakterlerinizi özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi bulunmaktadır ve bu, kullanıcıların oyun deneyimlerini kişiselleştirmelerini sağlar. Bu kıyafetler ve aksesuarlar, oyuncuların kendi benzersiz tarzlarını oluşturmalarına ve karakterlerini istedikleri gibi şekillendirmelerine olanak tanır. Bazı kodlara örnek verecek olursak eğer:

  • Grey Jersey: 382538059

  • Black Suit: 1210857662

  • Halloween cardigan spooky: 5692395530

  • Halloween bloody cardigan: 5809687545

  • Grey Suit with Black Vest: 6554200369

  • Black Shirt Emo y2k: 7222664585

  • My Favorite Pizza Shirt: 4047884939

  • Emo grunge y2k aesthetic black: 6680877688

  • Cute brandy mellville softie: 6560709507

  • Black-red-champion-hoodie: 6726897383

  • Roblox Red Shirt: 855776103

  • Blue Galaxy Fade Vamp Emo: 3599544679

  • Black Aesthetic: 5532806467

  • Cute Yellow Plaid Aesthetic: 5869851231

  • Floral Top Y2k Cute Vintage Aesthetic Girl Cyber: 4820333626

  • Roblox Pink Shirt: 855773575

  • Roblox Orange Shirt: 855768342

  • Roblox Green Shirt: 855766176

  • Goth Vintage Aesthetic Girl: 6781346864

  • Grey Striped Shirt with Denim Jacket: 144076436

  • Guitar Tee with Black Jacket: 4047884046

  • Jurassic World Shirt: 1829155983

  • Grey Suit with Black Vest: 6554200369

  • Black Vest Vintage: 7211566453

  • Hello Kitty cardigan: 6419967375

  • Cute vintage aesthetic blue: 6774208258

  • All black: 3830132554

  • Pumpkin Orange Halloween: 5826818826

  • Pink top with stripes: 6492207261

  • Industry Baby Scrubs Top – Lil: 7673098764

  • Cute Yellow Plaid Aesthetic: 5869851231

  • Frog Collar Shirt Y2k Cute Vintage: 7029614546

  • Pastel Starburst Top with Gray Jacket: 398634295

  • Halloween cardigan spooky: 5692395530

  • Roblox Jacket: 607785314

  • Denim Jacket with White Hoodie: 398633584

  • Roblox Red Shirt: 855776103

  • Roblox Pink Shirt: 855773575

  • Black top with White Stripes: 6382431722

  • Emo grunge y2k vamp gyaru: 6468534886

  • New pumpkin striped: 4008790623

  • Halloween bloody cardigan: 5809687545

  • Black Cute aesthetic top: 6508725785

  • Blue Plaid Shirt: 398635081

  • Roblox Orange Shirt: 855768342

  • Industry Baby Scrubs Top – Lil: 7673098764

  • Blue Supreme x LV t-shirt: 6471604155

  • Cute vintage aesthetic blue: 6774208258

  • Floral Top Y2k Cute Vintage Aesthetic Girl Cyber: 4820333626

  • Black Suit: 1210857662

  • Blue and Black Motorcycle Shirt: 144076358

  • Black-red-champion-hoodie: 6726897383

  • Black Shirt Emo y2k: 7222664585

  • Grey Striped Shirt with Denim Jacket: 144076436

  • Grey Suit with Black Vest: 6554200369

  • Goth Vintage Aesthetic Girl: 6781346864

  • Halloween Top: 5714436978

  • Jurassic World Shirt: 1829155983

  • My Favorite Pizza Shirt: 4047884939

Kız ve Erkek Karakterler İçin Roblox Kıyafet Kodları Nelerdir?

Kız Karakterler İçin Kıyafet Kodları:

  • Sevimli: @ID:172867614

  • Eğlenceli: @ID:172867615

  • Havalı: @ID:172867616

  • Prenses: @ID:172867617

  • Cadı: @ID:172867618

Erkek Karakterler İçin Kıyafet Kodları:

  • Sevimli: @ID:172867619

  • Eğlenceli: @ID:172867620

  • Havalı: @ID:172867621

  • Süper Kahraman: @ID:172867622

  • Asker: @ID:172867623

Roblox kıyafet kodları, avatarınızı özelleştirmenin ve tarzınızı göstermenin eğlenceli bir yoludur. İnternette birçok farklı kıyafet kodu bulabileceğiniz için, zevkinize ve tarzınıza uygun bir kod bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

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Roblox Kıyafet Kodları - Kız ve Erkek Karakterler İçin Roblox Kıyafet Kodları Nelerdir?
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