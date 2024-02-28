Roblox Kıyafet Kodları - Kız ve Erkek Karakterler İçin Roblox Kıyafet Kodları Nelerdir?

Teknoloji geliştikçe insanların hayal dünyası ve ufku da genişlemeye başladı. Bu gelişmeler mobil oyunlara ve bilgisayar oyunlarına da yansıdı. Bu oyunlardan biri Roblox olmak üzere kendini sürekli geliştirdi. Kullanıcıların bir şeyler tasarlamasına da açık olan roblox kıyafet geliştirmesiyle farkını ortaya koydu. Roblox kıyafet kodları kullanıcıların istediği kıyafete ulaşmasını sağlar. Kız ve erkek karakterler için roblox kıyafet kodları nelerdir gibi sorular da bu konunu en değerli sorularındandır.

Roblox Kıyafet Kodları

Genellikle, Roblox'ta kıyafetlerin kullanımı oyun içi satın alma işlemiyle gerçekleşir veya diğer kullanıcıların oluşturduğu tasarımları takip ederek karakterinize özgün bir görünüm kazandırabilirsiniz. Özel kıyafetlerin kodları veya hızlı erişim yöntemleri bulunmamaktadır. Herhangi bir kıyafeti kullanabilmek için, oyun içi mağazadan veya diğer kullanıcıların tasarımlarından faydalanmanız gerekmektedir.

Roblox platformunda karakterlerinizi özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi bulunmaktadır ve bu, kullanıcıların oyun deneyimlerini kişiselleştirmelerini sağlar. Bu kıyafetler ve aksesuarlar, oyuncuların kendi benzersiz tarzlarını oluşturmalarına ve karakterlerini istedikleri gibi şekillendirmelerine olanak tanır. Bazı kodlara örnek verecek olursak eğer:

Grey Jersey: 382538059

Black Suit: 1210857662

Halloween cardigan spooky: 5692395530

Halloween bloody cardigan: 5809687545

Grey Suit with Black Vest: 6554200369

Black Shirt Emo y2k: 7222664585

My Favorite Pizza Shirt: 4047884939

Emo grunge y2k aesthetic black: 6680877688

Cute brandy mellville softie: 6560709507

Black-red-champion-hoodie: 6726897383

Roblox Red Shirt: 855776103

Blue Galaxy Fade Vamp Emo: 3599544679

Black Aesthetic: 5532806467

Cute Yellow Plaid Aesthetic: 5869851231

Floral Top Y2k Cute Vintage Aesthetic Girl Cyber: 4820333626

Roblox Pink Shirt: 855773575

Roblox Orange Shirt: 855768342

Roblox Green Shirt: 855766176

Goth Vintage Aesthetic Girl: 6781346864

Grey Striped Shirt with Denim Jacket: 144076436

Guitar Tee with Black Jacket: 4047884046

Jurassic World Shirt: 1829155983

Grey Suit with Black Vest: 6554200369

Black Vest Vintage: 7211566453

Hello Kitty cardigan: 6419967375

Cute vintage aesthetic blue: 6774208258

All black: 3830132554

Pumpkin Orange Halloween: 5826818826

Pink top with stripes: 6492207261

Industry Baby Scrubs Top – Lil: 7673098764

Cute Yellow Plaid Aesthetic: 5869851231

Frog Collar Shirt Y2k Cute Vintage: 7029614546

Pastel Starburst Top with Gray Jacket: 398634295

Halloween cardigan spooky: 5692395530

Roblox Jacket: 607785314

Denim Jacket with White Hoodie: 398633584

Roblox Red Shirt: 855776103

Roblox Pink Shirt: 855773575

Black top with White Stripes: 6382431722

Emo grunge y2k vamp gyaru: 6468534886

New pumpkin striped: 4008790623

Halloween bloody cardigan: 5809687545

Black Cute aesthetic top: 6508725785

Blue Plaid Shirt: 398635081

Roblox Orange Shirt: 855768342

Industry Baby Scrubs Top – Lil: 7673098764

Blue Supreme x LV t-shirt: 6471604155

Cute vintage aesthetic blue: 6774208258

Floral Top Y2k Cute Vintage Aesthetic Girl Cyber: 4820333626

Black Suit: 1210857662

Blue and Black Motorcycle Shirt: 144076358

Black-red-champion-hoodie: 6726897383

Black Shirt Emo y2k: 7222664585

Grey Striped Shirt with Denim Jacket: 144076436

Grey Suit with Black Vest: 6554200369

Goth Vintage Aesthetic Girl: 6781346864

Halloween Top: 5714436978

Jurassic World Shirt: 1829155983

My Favorite Pizza Shirt: 4047884939

Kız ve Erkek Karakterler İçin Roblox Kıyafet Kodları Nelerdir?

Kız Karakterler İçin Kıyafet Kodları:

Sevimli: @ID:172867614

Eğlenceli: @ID:172867615

Havalı: @ID:172867616

Prenses: @ID:172867617

Cadı: @ID:172867618

Erkek Karakterler İçin Kıyafet Kodları:

Sevimli: @ID:172867619

Eğlenceli: @ID:172867620

Havalı: @ID:172867621

Süper Kahraman: @ID:172867622

Asker: @ID:172867623

Roblox kıyafet kodları, avatarınızı özelleştirmenin ve tarzınızı göstermenin eğlenceli bir yoludur. İnternette birçok farklı kıyafet kodu bulabileceğiniz için, zevkinize ve tarzınıza uygun bir kod bulacağınızdan emin olabilirsiniz.