Roblox Kıyafet Kodları - Kız ve Erkek Karakterler İçin Roblox Kıyafet Kodları Nelerdir?

Teknoloji geliştikçe insanların hayal dünyası ve ufku da genişlemeye başladı. Bu gelişmeler mobil oyunlara ve bilgisayar oyunlarına da yansıdı. Bu oyunlardan biri Roblox olmak üzere kendini sürekli geliştirdi. Kullanıcıların bir şeyler tasarlamasına da açık olan roblox kıyafet geliştirmesiyle farkını ortaya koydu. Roblox kıyafet kodları kullanıcıların istediği kıyafete ulaşmasını sağlar. Kız ve erkek karakterler için roblox kıyafet kodları nelerdir gibi sorular da bu konunu en değerli sorularındandır.
Genellikle, Roblox'ta kıyafetlerin kullanımı oyun içi satın alma işlemiyle gerçekleşir veya diğer kullanıcıların oluşturduğu tasarımları takip ederek karakterinize özgün bir görünüm kazandırabilirsiniz. Özel kıyafetlerin kodları veya hızlı erişim yöntemleri bulunmamaktadır. Herhangi bir kıyafeti kullanabilmek için, oyun içi mağazadan veya diğer kullanıcıların tasarımlarından faydalanmanız gerekmektedir.
Roblox platformunda karakterlerinizi özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi bulunmaktadır ve bu, kullanıcıların oyun deneyimlerini kişiselleştirmelerini sağlar. Bu kıyafetler ve aksesuarlar, oyuncuların kendi benzersiz tarzlarını oluşturmalarına ve karakterlerini istedikleri gibi şekillendirmelerine olanak tanır. Bazı kodlara örnek verecek olursak eğer:
Grey Jersey: 382538059
Black Suit: 1210857662
Halloween cardigan spooky: 5692395530
Halloween bloody cardigan: 5809687545
Grey Suit with Black Vest: 6554200369
Black Shirt Emo y2k: 7222664585
My Favorite Pizza Shirt: 4047884939
Emo grunge y2k aesthetic black: 6680877688
Cute brandy mellville softie: 6560709507
Black-red-champion-hoodie: 6726897383
Roblox Red Shirt: 855776103
Blue Galaxy Fade Vamp Emo: 3599544679
Black Aesthetic: 5532806467
Cute Yellow Plaid Aesthetic: 5869851231
Floral Top Y2k Cute Vintage Aesthetic Girl Cyber: 4820333626
Roblox Pink Shirt: 855773575
Roblox Orange Shirt: 855768342
Roblox Green Shirt: 855766176
Goth Vintage Aesthetic Girl: 6781346864
Grey Striped Shirt with Denim Jacket: 144076436
Guitar Tee with Black Jacket: 4047884046
Jurassic World Shirt: 1829155983
Grey Suit with Black Vest: 6554200369
Black Vest Vintage: 7211566453
Hello Kitty cardigan: 6419967375
Cute vintage aesthetic blue: 6774208258
All black: 3830132554
Pumpkin Orange Halloween: 5826818826
Pink top with stripes: 6492207261
Industry Baby Scrubs Top – Lil: 7673098764
Cute Yellow Plaid Aesthetic: 5869851231
Frog Collar Shirt Y2k Cute Vintage: 7029614546
Pastel Starburst Top with Gray Jacket: 398634295
Halloween cardigan spooky: 5692395530
Roblox Jacket: 607785314
Denim Jacket with White Hoodie: 398633584
Roblox Red Shirt: 855776103
Roblox Pink Shirt: 855773575
Black top with White Stripes: 6382431722
Emo grunge y2k vamp gyaru: 6468534886
New pumpkin striped: 4008790623
Halloween bloody cardigan: 5809687545
Black Cute aesthetic top: 6508725785
Blue Plaid Shirt: 398635081
Roblox Orange Shirt: 855768342
Industry Baby Scrubs Top – Lil: 7673098764
Blue Supreme x LV t-shirt: 6471604155
Cute vintage aesthetic blue: 6774208258
Floral Top Y2k Cute Vintage Aesthetic Girl Cyber: 4820333626
Black Suit: 1210857662
Blue and Black Motorcycle Shirt: 144076358
Black-red-champion-hoodie: 6726897383
Black Shirt Emo y2k: 7222664585
Grey Striped Shirt with Denim Jacket: 144076436
Grey Suit with Black Vest: 6554200369
Goth Vintage Aesthetic Girl: 6781346864
Halloween Top: 5714436978
Jurassic World Shirt: 1829155983
My Favorite Pizza Shirt: 4047884939
Kız Karakterler İçin Kıyafet Kodları:
Sevimli: @ID:172867614
Eğlenceli: @ID:172867615
Havalı: @ID:172867616
Prenses: @ID:172867617
Cadı: @ID:172867618
Erkek Karakterler İçin Kıyafet Kodları:
Sevimli: @ID:172867619
Eğlenceli: @ID:172867620
Havalı: @ID:172867621
Süper Kahraman: @ID:172867622
Asker: @ID:172867623
Roblox kıyafet kodları, avatarınızı özelleştirmenin ve tarzınızı göstermenin eğlenceli bir yoludur. İnternette birçok farklı kıyafet kodu bulabileceğiniz için, zevkinize ve tarzınıza uygun bir kod bulacağınızdan emin olabilirsiniz.