Robot Süpürge Karanlıkta Çalışır Mı? Robot Süpürgeler Karanlıkta Görür Mü?

Robot süpürgeler, yüzeydeki engelleri algılayarak yön değiştirdikleri ve pratik oldukları için sıkça tercih edilirler. Zamandan ve enerjiden tasarruf etme imkanı sundukları için oldukça kullanışlıdırlar. Şarj edilebilir oldukları için elektrik kesintilerinin olduğu durumlarda bile rahatlıkla kullanılabilirler. Bir insana ihtiyaç duymadan da kolayca temizlik yapan robot süpürge karanlıkta çalışır mı ya da karanlıkta görür mü bilmekte fayda vardır.

Robot Süpürge Karanlıkta Çalışır mı?

Temizlikte büyük bir kolaylık sağlayan robot süpürgeler, karanlıkta da rahatlıkla çalışabilirler. Sensörlere sahip oldukları için eşyaları ve diğer nesneleri kolayca algılayabilirler. Bundan dolayı, saat fark etmeksizin geceleri de kullanmak mümkündür. Çünkü harita oluşturma özellikleri sayesinde ışıksız ortamlarda da yönlerini bulmakta zorlanmazlar. Ancak kameralı modellerin, karanlıkta harita oluşturmaları imkansız olabilir. Bu yüzden bu sorunun yanıtı, robot süpürgenin modeline göre değişkenlik gösterir. Çünkü, her bir markanın çıkardığı modelin kendine özgü özellikleri bulunur. Bunlar, herhangi bir iç mekanın sahip olduğu düzeni anlamak için farklı yöntemler kullanırlar. Bunlar arasında, kamera veya lazer tabanlı harita oluşturma, dokunmatik engel algılama sensörleri, uzaktan kumanda ile dokunmatik ekran bulunur.

Robot Süpürge Sürekli Şarjda Durmak Zorunda mı?

Kullanıcıların robot süpürgeler ile ilgili öğrenmesi gerekenlerin başında, şarj süresi gelir. Birçok modelde lityum pil kullanılır ve bunun en önemli özelliği ise şarj olduktan sonra elektrik akımını kesmesidir. Bu yüzden, dolduktan sonra da prizde kalmasında herhangi bir sakınca yoktur. Eğer her gün kullanılıyor ise devamlı şarj edilmesinde fayda vardır. Ancak aralıklarla çalıştırılıyorsa o zaman ara sıra prizden çıkarılabilir. Öte yandan robot süpürgeler, sürekli şarjda tutulduğunda pil performansında gözle görülür bir düşüş yaşanabilir. Bu, pilin ve dolayısıyla cihazın ömrünü kısaltan bir durumdur. Son olarak, doğru bir biçimde kullanmak için mutlaka kullanma talimatlarına uyulmalıdır.