Haberler Yaşam Haberleri Rocket League Sistem Gereksinimleri - Rocket League Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 15:42 Son Güncelleme: 29.11.2022 15:42

Rocket League Sistem Gereksinimleri - Rocket League Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Rocket League sistem gereksinimleri tüm dünyada araştırılan bir konu olarak karşımıza çıkar. Herkes tarafından oynanan ve merak edilen oyunlardan biri olan Rocket League ile ilgili bilgisayarınıza indirmeden önce cevaplarını öğrenmeniz gereken bazı sorular bulunmaktadır. Rocket League kaç gb yer kaplıyor ya da Rocket League kaç GB ram istiyor soruları da bunlardan bazılarıdır. Hem Rocket League minimum sistem gereksinimlerini öğrenmek hem de Rocket League kaç fps bakmak için yazımızın detaylarına geçelim. İşte Rocket League PC kaldırır mı sorusunun cevabı…

Rocket League Sistem Gereksinimleri - Rocket League Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Rocket League sistem gereksinimleri içinde merak edilenler arasında en çok araştırılan konular Rocket League kaç gb yer kaplıyor ya da Rocket League kaç GB ram istiyor olmaktadır. Oyunların bilgisayarımızda nasıl işlev göstereceklerini öğrenebilmek için minimum sistem gereksinimlerini bilmek gerekir. rocket League minimum sistem gereksinimleri hakkında merak edilen detayları da sizin için araştırdık. Merak edilen Rocket League kaç fps sorusunun cevabı ve Rocket League Pc kaldırır mı bilgileri için yazımıza geçelim.

Rocket League Sistem Gereksinimleri

Sistem gereksinimleri bir oyun için o bilgisayarda bulunması gereken en iyi konum anlamına gelmektedir. Her oyun için sistem gereksinimleri farklı olabilmektedir. Rocket League sistem gereksinimleri ise şöyledir;

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel/ AMD 3.0 GHz Quad Core CPU
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060/ AMD Radeon RX 470
  • VRAM: 4 GB VRAM
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Rocket League Kaç Gb Yer Kaplıyor?

Bilgisayarınızda oyunun tüm güncellemeleri ile yüklenmesi ve sorunsuz olarak oynanabilmesi için 20 GB'lık bir alanın boş olması gerekmektedir. Ayrıca kaç GB ram gerektiği sorusunun cevabı da minimum 4 GB olarak karşımıza çıkmaktadır.

Rocket League Minimum Sistem Gereksinimleri

Rocket League oyunu için belirlenen minimum düzeydeki sistem gereksinimleri hakkında detaylı bilgiler şöyledir;

  • İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)
  • İşlemci: Intel/ AMD 2.4 GHz Dual Core CPU
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 760/ AMD Radeon R7 270X
  • VRAM: 2 GB VRAM
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

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Rocket League Sistem Gereksinimleri - Rocket League Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?
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