Rocket League Sistem Gereksinimleri - Rocket League Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

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Rocket League Sistem Gereksinimleri

Sistem gereksinimleri bir oyun için o bilgisayarda bulunması gereken en iyi konum anlamına gelmektedir. Her oyun için sistem gereksinimleri farklı olabilmektedir. Rocket League sistem gereksinimleri ise şöyledir;

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel/ AMD 3.0 GHz Quad Core CPU

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060/ AMD Radeon RX 470

VRAM: 4 GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Rocket League Kaç Gb Yer Kaplıyor?

Bilgisayarınızda oyunun tüm güncellemeleri ile yüklenmesi ve sorunsuz olarak oynanabilmesi için 20 GB'lık bir alanın boş olması gerekmektedir. Ayrıca kaç GB ram gerektiği sorusunun cevabı da minimum 4 GB olarak karşımıza çıkmaktadır.

Rocket League Minimum Sistem Gereksinimleri

Rocket League oyunu için belirlenen minimum düzeydeki sistem gereksinimleri hakkında detaylı bilgiler şöyledir;