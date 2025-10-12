Rojin davasının seyri değişti

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan 19 gün sonra cansız bedeni göl kenarında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Geçen yıl 27 Eylül'de kaybolduktan sonra cenazesi Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulunan Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne dair Van ve Diyarbakır Barosu tarafından açıklama yapıldı. Avukatlar, Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) iki erkek DNA'sına dair raporun kendilerine ulaştığını bildirdi. Raporda, DNA örneklerinin Rojin'in vücudunun iki ayrı yerinde tespit edildiği ifade edildi. Avukatlar, DNA örneklerinin bulunduğu bölge nedeniyle Rojin'e cinsel saldırı olma ihtimalinin ATK raporuyla açığa çıktığına ve başka bir aşamaya geçilen dosyanın yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çektiler.