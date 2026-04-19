‘Rojin için de adalet yerini bulsun’

Van'da iki yıl önce kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21) babası Nizamettin Kabaiş, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 'Sadece Gülistan Doku dosyası değil, Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor' sözlerine ilişkin, "Gülistan Doku'nun failleri bulundu' diye son dakika haberler verildi. Ben o gece çok ağladım. Sevinç gözyaşları döktüm. Allah'ın izniyle Gülistan Doku'nun dosyası 6 yıl sonra nasıl aydınlanıyorsa Rojin'inki de çözülecek. Yani karanlıkta kalmayacak. Yeni Adalet Bakanına ben çok güveniyorum, çok umutluyum. İnşallah bu olay çözülecek, aydınlanacak. Ailem, Adalet Bakanı ile görüştü. Diyarbakır'a gelmişti. Ben İstanbul'daydım. Bakan Bey'den şunları talep ettiler; 'Her iki DNA tespit edilsin. Onun hakkında çalışmalar yapılsın. Üniversitedeki tüm erkeklerin DNA'sına bakılsın. Rektör ve rektörün tüm akrabalarının ve Mollakasım ile Bardakçı köyündekilerin DNA'larına bakılsın" diye. Bunları talep etmişler. Bakan Bey de gerekeni yapacaklarını söylemiş. Çok memnun oldum, duygulandım. Adalet Bakanına çok teşekkür ediyorum. Yani burada olsaydı gidip elini öpecektim. İnşallah Rojin'in de katilleri bulunacak" diye konuştu.