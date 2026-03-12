Rojin Kabaiş davasında flaş gelişme: Tehdit mesajlarına soruşturma başlatıldı!

'ÇOCUKLARIM BAKKALA, FIRINA GİDEMİYOR'

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in dün akşam yaptığı açıklamadan dolayı memnun kaldığını da kaydeden Nizamettin Kabaiş, "Ben onun görüşmesine de gideceğim. Yeni Adalet Bakanı onun görevi hayırlı uğurlu olsun. Bize ve bu dosyaya sahip çıksın. 530 gündür hala sorduğumuz sorulara cevap gelmemiş. Mesela Rojin 18 günün içinde hangi gün öldürülmüş? Kaç gün suda kalmış? Bunların cevabı hala gelmemiş. Sürekli tehdit mesajı alıyorum. Benim için bir şey olmaz. Ben korkmuyorum ölümden, zaten ben ölmüşüm. Ben sürekli düşünüyorum. Ama benim çocuklarım korkuyorlar. Bakkala, fırına gidemiyorlar. Sadece bana değil, onlara da gönderiyorlar tehdit mesajlarını. Devlet bulabilir bu kişileri. Tabii ki bu soruşturma başlatmasından memnun oldum. Sahip çıkması lazım. Soruşturmayı başlattı, iyi oldu ama bunun dışında da yapılacak çok görevler vardır" dedi.