Rojin Kabaiş soruşturması sil baştan: 415 kişiden DNA örneği alındı

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cesedi bulunan Rojin Kabaiş soruşturması sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, Rojin Kabaiş'in cep telefonunun çözülmesi için Türkiye'de özel ekip kurulduğunu açıklaması aileyi sevindirirken, soruşturma kapsamında 415 kişiden DNA örneği alındı. İncelemeler, Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu Mollakasım ve üniversiteye bitişik olan Bardakçı köylerindeki erkekler üzerinde yoğunlaşıyor. Baba Nizamettin Kabaiş, DNA örneği alınacak kişi sayısının gerekirse 5 bine çıkarılmasını talep ediyor.

'KARANLIK AYDINLIĞA ÇIKACAK'

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, "Cep telefonunun çözümü için daha önce yurtdışı süreci işletilmişti. Şimdi yerli bir ekip kurduk. Eğer cep telefonunu çözersek, soruşturma açısından çok önemli bir evre kaydedeceğimizi düşünüyoruz" açıklaması aylardır kızı Rojin için haykıran baba Nizamettin Kabaiş'i sevindirdi. Nizamettin Kabaiş, "Bakan beyin açıklamalarından çok memnun kaldık. Açıklamadan sonra soruşturmanın hem Van hem de Diyarbakır ayağı için yeni ekiplerin kurulduğunu öğrendim. Her şeyin araştırılacağını söylediler. Bu bizi çok memnun etti. Çok umutluyuz. İnşallah Allah'ın izniyle her şey açığa çıkacak. Tek isteğim kızımın başına ne geldiyse ortaya çıkarılmasıdır. Bu olayın bir cinayet olduğu açıktır. Rojin sadece benim kızım değil, tüm Türkiye'nin kızıdır. Kızımın tek isteği okumaktı. Karanlıklar aydınlığa çıkacaktır" dedi.

'BU BİR CİNAYETTİR'

Baba Kabaiş, "Her şey sil baştan takip edilecek. Rektörün ve akrabalarının, üniversitedeki ve Mollakasım ile Bardakçı köyündeki erkeklerin DNA'larının alınmasını, telefonun açılmasını istedik. Silinen kamera kayıtları var. Bu bir cinayettir. Gülistan ile Rojin'in dosyalarında benzerlikler var. Tunceli'de devletin valisine 78 soru soruldu. Gereken oydu. Burada da vali değil rektör var. Rektör hem delilleri kararttı hem çok şüpheli hareketleri var. Halk, rektörün iki yeğenini işaret ediyor. Rektöre neden soru sorulmuyor?" ifadelerini kullandı.