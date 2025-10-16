Rojin Kabaiş soruşturmasında kritik inceleme

Kaybolduktan sonra cansız bedeni Van Gölü kenarında bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturmada ek uzman mütalaası talep edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturmanın çok yönlü bir şekilde titizlikle devam ettiğini belirtti.Yılmaz kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadelerinin değerlendirildiğini belirterek, "Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir" dedi. Soruşturmada gerçeklerin mutlaka ortaya çıkarılacağını belirten Yılmaz, Kabaiş'in telefonunun kilidinin açılması için teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemesinin sürdüğünü kaydetti.