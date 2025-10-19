Haberler Yaşam Haberleri Rojin Kabaiş'e sosyal medyada hakaretler yağdırmıştı: O şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da F.Ş. isimli bir şahıs, Van'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş hakkında sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir kişinin sosyal medya hesabından Rojin Kabaiş'e yönelik hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunulduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı. Yapılan çalışma sonucu, hesabı kullanan kişinin F.Ş. olduğu belirlendi. Şüpheli, polis ekiplerince Eyyübiye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabaiş ile ilgili sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımlara yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar sonucunda, söz konusu paylaşımları yapan kişinin F.Ş. olduğu tespit edilmiş, şüpheli 19 Ekim 2025 tarihinde Eyyübiye ilçesinde yakalanarak adli makamların talimatı doğrultusunda 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

