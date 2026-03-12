Haberler Yaşam Haberleri Rojin Kabaiş'in ailesini tehdide soruşturma
Giriş Tarihi: 12.03.2026 10:21

Rojin kabaiş’in ailesine yönelik tehditlerle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmesi mümkün değildir. Söz konusu iddialar tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir. Kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin verilmeyecek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm adımlar atılacaktır” dedi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan, 19 gün sonra cansız bedeni göl kenarında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in tehdit edildikleri iddialarına ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

"KİMSENİN TEHDİT VE BASKI ALTINDA KALMASINA İZİN VERİLMEYECEK"

Konuya ilişkin açıklama yapan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmesi mümkün değildir. Söz konusu iddialar tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir. Soruşturma süreci, hukukun çizdiği çerçevede bağımsız yargı makamlarınca hassasiyetle yürütülecektir. Kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin verilmeyecek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

